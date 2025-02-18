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إعلام عبري: نتنياهو يجري مشاورات أمنية

05:22 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجري مشاورات مع عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.
كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، أفادت اليوم الثلاثاء، بأن اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" لم يتخذ أي قرارات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشارت القناة العبرية، أن فشل اجتماع الأحد، في التوصل إلى اتفاق يعني أن الوفد الإسرائيلي المفاوض في القاهرة لا يتمتع بتفويض واسع في هذه المرحلة.
وذكرت القناة 12، أن التوجيهات الحالية تركز على إطلاق سراح ستة محتجزين يوم السبت القادم، مع محاولة تمديد المرحلة الأولى من الصفقة.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض خلال الاجتماع مطلب حركة حماس بربط إطلاق سراح المحتجزين المتبقين بوقف الحرب.
وأضافت المصادر أن إسرائيل قد تخضع لضغوط أميركية للدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، لكن الكابينت قرر اشتراط ذلك بالتمسك بأهداف الحرب، وعلى رأسها القضاء على حماس.

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