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كييف تعلن إسقاط 83 من أصل 147 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

12:12 م الإثنين 17 فبراير 2025

طائرة مسيرة روسية

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كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 83 من أصل 147 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 147 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريول، وبريانسك، وكورسك، وميلروفو، وشاتالوفو، وبريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت القوات الأوكرانية 83 طائرة مسيرة هجومية من طراز شاهد، وطرازات أخرى فوق مناطق خاركيف وبولتافا وسومي وتشرنيهيف وتشيركاسي وكييف وكيروفوجراد وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وأوديسا."

وأضاف البيان أن 59 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأفادت تقارير بوقوع أضرار في مناطق خاركيف وكييف وبولتافا وزابوريجيا نتيجة للهجوم المعادي.

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طائرة مسيرة روسية القوات الجوية الأوكرانية كييف
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