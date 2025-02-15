الصحة الإندونيسية تحذّر من حمى الضنك أثناء الموسم المطير

جاكرتا - (د ب أ)

حثت وزارة الصحة الإندونيسية السكان على توخي الحذر من حمى الضنك النزفية أثناء الموسم المطير عن طريق اتخاذ الإجراءات الوقائية، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وقالت إينا أوجستينا إيستوريني رئيسة قطاع الأمراض المعدية اليوم إن "حمى الضنك ما زالت تمثل خطرا صحيا حقيقيا على الإندونيسيين، وتحدث حالات الإصابة على مدار العام، وتميل للزيادة أثناء الموسم المطير".

وأوضحت في فعالية "خطوات مشتركة للوقاية من حمى الضنك" أنها لا تؤثر على الصحة العامة فحسب، بل إنتاجية المجتمع أيضا، وأضافت أنها تثقل كاهل نظام الخدمة الصحية.

وأظهرت البيانات أنه منذ مطلع يناير إلى الثالث من فبراير 2025، تم تسجيل 6050 حالة إصابة بحمى الضنك على الأقل، فضلا عن تسجيل 28 حالة وفاة في 235 منطقة ومدينة في 23 إقليما.