ترامب لزيلينسكي: بلدك ممزق وجيشك فاسد وقدمنا لك 350 مليار دولار

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه تحدث مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهما يريدان السلام.

وأشار ترامب، إلى أن بوتين يريد أن تنتهي الحرب و"سنعمل على ذلك بأسرع وقت ممكن"، مضيفا "ما كانت الحرب في أوكرانيا لتحدث لو كنت رئيسا وكذلك السابع من أكتوبر".

وأوضح ترامب، أنه ربما يلتقي بوتين في السعودية، مشددا على أنه ليس ملتزما بالذهاب إلى أوكرانيا وأن عليها إبرام السلام.

وأكد ترامب، أن معظم القادة رأوا عدم انضمام أوكرانيا للناتو ولا بأس لديه بذلك، مشيرا إلى أن "على زيلنسكي القيام بما عليه خصوصا أن بلده قد مزق وجيشه فاسد وقدمنا له 350 مليار دولار".

ولفت ترامب، إلى أن إدارته لم تتخذ قرارا بوقف إرسال الأموال إلى أوكرانيا لكنها تريد أن تكون مؤمنة من الفساد، موضحا أنه من غير المحتمل أن تعود أوكرانيا إلى حدود ما قبل 2014.