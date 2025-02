ملك الأردن: أكدت لترامب على أهمية خفض التصعيد في الضفة الغربية

وكالات

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الترحيب الحار الذي حظي به خلال زيارته إلى واشنطن، موضحا أن الاجتماع بينهما في البيت الأبيض كان بناء.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، قال العاهل الأردني، إنه ناقش مع ترامب الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه الشراكة لا تزال قائمة من أجل الاستقرار والسلام والأمن المتبادل".

وأوضح الملك عبد الله الثاني، أنه أكد على أهمية خفض التصعيد في الضفة الغربية، وكذا منع تدهور الوضع هناك والذي قد يكون له آثار بعيدة المدى على المنطقة بأكملها.

Concluded a constructive meeting with President Trump at the White House today. Grateful for the President’s warm welcome. We discussed Jordan’s longstanding partnership with the United States. It continues to be a partnership for stability, peace, and mutual security.