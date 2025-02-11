ملك الأردن: أكدت لترامب على أهمية خفض التصعيد في الضفة الغربية

وكالات

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الترحيب الحار الذي حظي به خلال زيارته إلى واشنطن، موضحا أن الاجتماع بينهما في البيت الأبيض كان بناء.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، قال العاهل الأردني، إنه ناقش مع ترامب الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه الشراكة لا تزال قائمة من أجل الاستقرار والسلام والأمن المتبادل".

وأوضح الملك عبد الله الثاني، أنه أكد على أهمية خفض التصعيد في الضفة الغربية، وكذا منع تدهور الوضع هناك والذي قد يكون له آثار بعيدة المدى على المنطقة بأكملها.

Concluded a constructive meeting with President Trump at the White House today. Grateful for the President’s warm welcome. We discussed Jordan’s longstanding partnership with the United States. It continues to be a partnership for stability, peace, and mutual security. — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 11, 2025

وأكد العاهل الأردني، أن المملكة الهاشمية ستواصل القيام بدور فعال مع شركائها للوصول إلى سلام عادل وشامل للجميع في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، اليوم الثلاثاء، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن المملكة الهاشمية ستناقش في السعودية كيفية العمل مع الولايات المتحدة بشأن غزة.

وفي معرض رده على سؤال حول استقبال فلسطينيين، قال العاهل الأردني إنه "يجب أن نضع بالاعتبار كيفية تنفيذ ذلك بما يخدم مصلحة الجميع".

وأشار العاهل الأردني، إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية ستستقبل ألفي طفل من المرضى.

وفي ما يخص وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون، أوضح العاهل الأردني: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي".

وأوضح الملك عبد الله، أنه سيكون هناك رد من عدة دول على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مؤكدا أن العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.

ولفت العاهل الأردني، أن المملكة الهاشمية يجب أن تنتظر لترى خطة من مصر بشأن مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة.