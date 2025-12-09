سوريا.. إصابة 3 مدنيين برصاص الاحتلال في ريف القنيطرة

وكالات

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار على المدنيين عند حاجز شرقي بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة بسوريا.

وأفاد مراسل قناة "الإخبارية" السورية، بإصابة 3 أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة، وهم محمد أحمد الدباك، وعبد الناصر محمد البكر، وباسل كاسم الخطيب

وقال مراسل "الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت عدة آليات عسكرية وناقلات جنود وأطلقت قنابل دخانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في الجنوب السوري وشن غارات تستهدف المدنيين، وسط تنديد من دمشق.