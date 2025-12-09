إعلان

سوريا.. إصابة 3 مدنيين برصاص الاحتلال في ريف القنيطرة

كتب : مصراوي

03:35 م 09/12/2025

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار على المدنيين عند حاجز شرقي بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة بسوريا.

وأفاد مراسل قناة "الإخبارية" السورية، بإصابة 3 أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة، وهم محمد أحمد الدباك، وعبد الناصر محمد البكر، وباسل كاسم الخطيب

وقال مراسل "الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت عدة آليات عسكرية وناقلات جنود وأطلقت قنابل دخانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في الجنوب السوري وشن غارات تستهدف المدنيين، وسط تنديد من دمشق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي سوريا اصابة مدنيين ريف القنيطرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة