مكتب نتنياهو يعلق على رفضه التوقيع على اتفاقية مع سوريا

كتب : مصراوي

02:50 م 09/12/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه كانت هناك اتصالات واجتماعات برعاية واشنطن بخصوص سوريا لكنها لم تصل إلى اتفاقات وتفاهمات.

ونفى مكتب نتنياهو ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" بشأن التوصل إلى اتفاقية مزعومة مع سوريا ولكن رفض نتنياهو توقيعها.

وقال المكتب، اليوم الثلاثاء في بيان: "أخبار كاذبة تمامًا. كانت هناك اتصالات ولقاءات برعاية أمريكية، لكن الأمور لم تتوصل إلى اتفاقيات وتفاهمات مع سوريا".

وفي وقتٍ سابق، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر قولها، إن الوساطة الأمريكية بين إسرائيل وسوريا أسفرت عن التوصل إلى اتفاق أمني مكتوب، كان من المفترض توقيعه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، التي شارك فيها الرئيس السوري أحمد الشرع، لكن نتنياهو رفض التوقيع.

