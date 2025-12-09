كتب-عبدالله محمود:

علقت الإعلامية آسيا هشام، ابنة صاحب استراحة طيبة الشهيرة في سوريا، هشام يوسف الحوز، على فيديوهات الإعلامية الراحلة لونا الشبل، مستشارة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي قالت فيها أن "الحوز" سمم عشرات الجنود السوريين وهرب خارج البلاد.

عائلة صاحب استراحة طيبة للعربية: تأكدنا من تصفية الوالد بعد 5 سنوات من اعتقاله#العالم_الليلة#سوريا#قناة_العربية pic.twitter.com/7BHo705oRo — العربية (@AlArabiya) December 8, 2025

وفي مقابلة مع العربية، قالت آسيا إن والدها لم يهرب خارج سوريا بل تم اعتقاله من قبل قوات بشار وقتله بعد 5 سنوات داخل السجن، مشيرة إلى قوات الأسد دمرت الاستراحة، واستخدمتها لاحقاً في عمليات عسكرية.

وأوضحت الإعلامية السورية، أن شهود عيان كانوا معتقلين مع والدها، أكدوا أن قوات بشار قتلت والدها بحقنة إبرة مميتة في المعتقل.