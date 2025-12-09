إعلان

"لم يهرب.. بل قُتل".. ابنة صاحب استراحة طيبة السورية تكذب لونا الشبل | فيديو

كتب : مصراوي

12:50 م 09/12/2025

الإعلامية آسيا هشام

كتب-عبدالله محمود:

علقت الإعلامية آسيا هشام، ابنة صاحب استراحة طيبة الشهيرة في سوريا، هشام يوسف الحوز، على فيديوهات الإعلامية الراحلة لونا الشبل، مستشارة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي قالت فيها أن "الحوز" سمم عشرات الجنود السوريين وهرب خارج البلاد.

وفي مقابلة مع العربية، قالت آسيا إن والدها لم يهرب خارج سوريا بل تم اعتقاله من قبل قوات بشار وقتله بعد 5 سنوات داخل السجن، مشيرة إلى قوات الأسد دمرت الاستراحة، واستخدمتها لاحقاً في عمليات عسكرية.

وأوضحت الإعلامية السورية، أن شهود عيان كانوا معتقلين مع والدها، أكدوا أن قوات بشار قتلت والدها بحقنة إبرة مميتة في المعتقل.

