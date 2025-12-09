إعلان

غارات إسرائيلية على رفح وخان يونس وغزة

كتب : مصراوي

10:10 ص 09/12/2025

سلاح الجو الاسرائيلي

وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال شن غارات عنيفة على رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية، إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيرانها قرب محور موراج شمالي رفح.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بشن قوات الاحتلال غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة، وأوضحت أن الغارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة وخان يونس جنوبي القطاع.

وقالت إن قوات الاحتلال فجرت مدرعة مفخخة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وزرعت روبوتات مفخخة في الحي نفسه.

