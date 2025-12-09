

وكالات

أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية، تصنيف تنظيم الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في منشور على حسابه في منصة "إكس": "يُطلب من وكالات فلوريدا بموجب هذا التصنيف أن تتخذ جميع التدابير لمنع الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها هذه المنظمات الإخوان وكير، بما في ذلك حرمان أي شخص يقدم الدعم المادي من الامتيازات أو الموارد".

يأتي هذا القرار بعد أن أعلن حاكم تكساس جريج أبوت في الشهر الماضي، تصنيف "الإخوان وكير"، منظمتين إرهابيتين أجنبيتين وكيانات إجرامية عابرة للحدود.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في 24 نوفمبر 2025، أمرا تنفيذيا يبدأ الإجراءات الرسمية لتصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية.

ويستهدف القرار الفروع في ولبنان والأردن، في خطوة تهدف إلى مواجهة ما وصفه البيت الأبيض بـ"الشبكة العابرة للقارات للإخوان التي تغذي الإرهاب".

ويوجه الأمر التنفيذي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسينت بالتشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية لتقديم تقرير مشترك خلال 30 يوما لتقييم ما إذا كان يجب تصنيف هذه الفروع ككيانات إرهابية بموجب القانون الأمريكي، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصنيف خلال 45 يوما إضافيا، بما يشمل تجميد الأصول، حظر السفر، وفرض عقوبات اقتصادية.

وأكد البيت الأبيض، أن التصنيف يهدف إلى تحقيق السياسة الرسمية للولايات المتحدة في التعاون مع الشركاء الإقليميين للقضاء على قدرات هذه الفروع وإنهاء أي تهديد للأمن القومي الأمريكي.

ويعتبر هذا القرار جزءا من جهود الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على التنظيم الدولي والإخوان في مناطقهم التقليدية، واستهداف الموارد المالية والإدارية التي تعتمد عليها الجماعة في إدارة نشاطها الدولي، وفقا لسكاي نيوز.