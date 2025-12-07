إعلان

بينهم منفذو محاولة الانقلاب.. مصادر أمنية: اعتقال 12 عسكريًا في بنين

كتب : مصراوي

04:16 م 07/12/2025

بنين

وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلًا عن مصادر عسكرية وأمنية، باعتقال 12 عسكريًا في بنين، بينهم منفذو محاولة الانقلاب.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلن جنود في بنين، إقالة الرئيس باتريس تالون من مهامه، والاستيلاء على السلطة في الدولة الواقعة في جنوب غرب أفريقيا.

وظهرت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس"، على التلفزيون الرسمي في بنين معلنة حل الحكومة. وقال الجنود إنه تم تعيين المقدم باسكال تيجري رئيسًا للجنة العسكرية، وفق ما أفادت وكالة أسوشيتد برس "أ.ب".

ولكن أعلن وزير الداخلية في بنين، الحسن سيدو، أن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلاب بعدما بثت مجموعة من الجنود عبر التلفزيون الوطني إعلانًا عن استيلائها على السلطة.

وزير داخلية بنين: القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلاب عسكري في البلاد

بنين اعتقال عسكريين محاولة الانقلاب

