إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يؤيد تنفيذ خطة ترامب في غزة

كتب : مصراوي

01:51 م 07/12/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مصدر أمني إسرائيلي، أن كبار قادة الجيش وصوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنهاء القتال والانتقال إلى إعادة بناء الجيش.

وقالت هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يؤيد مجاراة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة والانتقال للمرحلة المدنية منها، بحسب الصحيفة ذاتها.

وأفادت "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن مسؤولين كبار، بأن ترامب أتصل بـ نتنياهو، وحثه على التحول تدريجيًا من العمليات العسكرية في غزة ولبنان وسوريا إلى الدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة.

وقالت الصحيفة، إن الرئيس الأمريكي أكد أن هذا التحول ضروري للمضي قدمًا في المرحلة المدنية من خطته المكونة من 20 نقطة بشأن السلام في غزة، وللعمل على إنهاء الأعمال العدائية بشكل مستقر وطويل الأمد، مع إمكانية إبرام اتفاقيات تطبيع إضافية.

