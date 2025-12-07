إعلان

رئيس وزراء قطر يحذّر من تداعيات أي خطوات ضد إيران

كتب : مصراوي

11:48 ص 07/12/2025

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه من المهم للغاية أن نحاول التوصل إلى طريقة لإعادة إحياء المفاوضات والمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف آل ثاني، اليوم الأحد خلال تصريحات في اليوم الثاني من فعاليات منتدى الدوحة، أن هناك غياب للجهود الرامية إلى حل أزمة الملف النووي الإيراني بالسبل الدبلوماسية، محذرًا من أن كل دول المنطقة ستتأثر في حال تم اتخاذ خطوات ضد إيران.

كما تطرق رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى الحرب الروسية الأوكرانية، قائلًا إن هناك الكثير من الأمل في الجهود الحالية التي تمارسها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل في الحرب بأوكرانيا.

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري إيران البرنامج النووي الإيراني

