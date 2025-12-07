إعلان

تصاعد التوترات.. تايوان ترصد 7 سفن بحرية وطائرتين عسكريتين تابعة للصين

كتب : مصراوي

11:43 ص 07/12/2025

تايوان والصين

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية سبع سفن بحرية وطائرتين عسكريتين، تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وردا على ذلك نشرت تايوان طائرات وسفنا بحرية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الصين، حسب وزارة الدفاع الوطني التايوانية، ولم تعبر أي من الطائرتين الصينيتين الخط الفاصل في مضيق تايوان، خلال ذلك الوقت، حسب موقع تايوان نيوز الإخباري اليوم الأحد.

وحتى الآن هذا الشهر، رصدت تايوان طائرات عسكرية صينية 72 مرة وسفنا صينية 41 مرة، ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايون بشكل تدريجي.

تايوان سفن بحرية الصين

