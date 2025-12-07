وزير الخارجية يلتقي رئيس الصومال على هامش منتدى الدوحة

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، إذ تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد عبد العاطي،خلال اللقاء، اعتزاز مصر بعمق الروابط التاريخية والعلاقات الوطيدة التي تجمعها بالصومال، مشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والذي تجلى في الزيارات رفيعة المستوى والحرص المتبادل على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على استمرار دعم مصر لبناء القدرات الوطنية الصومالية، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، وإرساء الأمن والاستقرار، وتمكين مؤسسات الدولة من الاضطلاع بمهامها في بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي الصومالية.

كما استعرض عبد العاطي مع الرئيس الصومالي ترتيبات عمل بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، مؤكدًا التزام مصر الاستراتيجي الراسخ بدعم الصومال وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، باعتبار ذلك ركنًا أساسيًا لتحقيق التنمية وترسيخ السلم الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية، على مواصلة مصر إسهامها الفاعل في دعم الجهود الرامية لتعزيز قدرات الدولة الصومالية وتمكينها من بسط سيادتها وتحقيق الاستقرار الشامل.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق الوثيق بين مصر والصومال دعمًا للأمن والاستقرار والتنمية، والاتفاق على المضي قُدمًا في تنفيذ برامج التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.