الجيش الأوكراني يوجّه سكان كييف بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر

كتب : محمود الطوخي

12:18 ص 04/12/2025

الجيش الأوكراني أرشيفية

أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف في بيان، حالة التأهب الجوي نتيجة تهديد بطائرات روسية مسيرة.

ودعت الإدارة العسكرية سكان العاصمة الأوكرانية في بيان عبر قناتها على "تليجرام"، إلى التوجه فورا إلى أقرب ملجأ والبقاء هناك لحين انتهاء الإنذار.

وأفادت القيادة العسكرية الأوكرانية العامة، بوقوع 158 اشتباكا قتاليا على مدار يوم الأربعاء.

وأشارت القيادة العامة، إلى أن القوات الروسية شنت 39 غارة جوية أسقطت خلالها 99 قنبلة موجهة، وأطلقت صاروخا واحدا.

