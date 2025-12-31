إعلان

تايلاند تطلق سراح 18 أسير حرب كمبودي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار

كتب : مصراوي

10:32 ص 31/12/2025

تايلاند

(أ ب)

أطلقت تايلاند اليوم الأربعاء سراح 18 أسير حرب كمبودي، كانوا محتجزين لمدة خمسة أشهر، تنفيذا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعه البلدان لإنهاء القتال المرير على طول حدودهما.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان لها إن "إعادة الجنود الكمبوديين الـ18 إلى بلادهم جاءت كدليل على حسن النية وبناء الثقة، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية الدولية".

وذكرت وزارة الدفاع الكمبودية أن إطلاق سراح أسرى الحرب "يوفر بيئة مواتية للسلام والاستقرار والتطبيع الكامل للعلاقات لصالح كلا الدولتين وشعبيهما في المستقبل القريب".

ويزيل إطلاق سراح الجنود عقبة رئيسية أمام تحقيق هذا الهدف بعد جولتين من القتال المدمر بسبب نزاعات إقليمية متنافسة.

وكانت تايلاند قد أصرت على أحقية احتجاز الرجال بموجب بنود اتفاقيات جنيف، التي تحكم قواعد الحرب، والتي تنص على أنه يمكن احتجازهم حتى انتهاء الأعمال العدائية. وقالت السلطات التايلاندية إنه تم السماح للسجناء بزيارات من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى حقوق أخرى يكفلها القانون الإنساني الدولي.

واستغلت حكومة كمبوديا بشكل فعال استمرار احتجازهم لحشد المشاعر القومية في الصراع ضد تايلاند.

تايلاند حرب كمبودي اتفاق وقف إطلاق النار

