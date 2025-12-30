قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اللواء تركي المالكي، الثلاثاء، إن السفينتين اللتين دخلتا ميناء المكلا في حضرموت اليمنية لم تحصلا على تصريح من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف كما أنهما أغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية.

وأوضح المالكي في بيان على عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه في أثناء دخول السفينتين تم إغلاق الميناء، وإخراج كافة العاملين والموظفين المحليين، مشيرًا إلى أنه بعد وصول السفينتين، اتضح أنها تحمل أكثر من 80 عربة، إضافة لعدد من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر".

وتابع: " بعد توثيق عملية الوصول والتفريغ، تم إبلاغ المسؤولين على مستوى عال بدولة الإمارات بمنع خروج هذا الدعم من ميناء (المكلا) لتفادي ذهابها لمناطق الصراع، كما تم تم إبلاغ الجانب الإماراتي الشقيق بأن تلك الممارسات التصعيدية الهادفة لتغذية الصراع غير مقبولة ويجب إعادتها للميناء، وتم إعادة العربات إلى الميناء وإبقاء حاويات الأسلحة في قاعدة (الريان)".

وأضاف المالكي: "خلال ذلك توفرت معلومات مؤكدة لدى قيادة قوات التحالف بأنه سيتم نقلها وتوزيعها إلى عدة مواقع في وادي وصحراء حضرموت، ما سيتسبب في زيادة التصعيد".

واستكمل المتحدث باسم قوات تحالف: "حرصًا من قيادة التحالف بعدم سقوط ضحايا أو التأثير على الممتلكات العامة، تم تنفيذ عملية عسكرية محدودة بطريقة تكفل سلامة الأرواح والمنشآت في الميناء، وذلك بعد تطبيق قواعد الاشتباك، وتؤكد قيادة التحالف بأن الحاويات المتبقية لا تزال في قاعدة (الريان) حتى توقيته".

وفي وقت سابق من اليوم قصفت القوات الجوية السعودية سفينتين تحملان أسلحة ومركبات قتالية في ميناء المكلّا بمحافظة حضرموت اليمنية، قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي.