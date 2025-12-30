أبو الغيط: نناشد الحفاظ على روح التضامن العربي في اليمن ووقف التصعيد

وكالات

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن.

وأعرب أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، عن أمله في وقف التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة في شرق اليمن بشكل فوري.

وناشد أبو الغيط أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن الحفاظ على روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق وتغليب ضبط النفس والتمسك بالموقف العربي الموحد الداعم للشرعية اليمنية، وفقًا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية المتواترة في شأن هذه الأزمة.

وأدان الأمين العام للجامعة العربية أي تحركات عسكرية تهدف إلى تثبيت واقع انفصالي على الأرض بالقوة، بما يهدد وحدة التراب اليمني ويُلحق ضررًا بالغًا بقضية الجنوب اليمني التي يتعين معالجتها من خلال الحوار وليس فرض الأمر الواقع. مؤكدًا أن التوجهات الانفصالية تضر بالأمن القومي العربي.

