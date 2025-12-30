روسيا: قواتنا تعرف كيف ومتى ترد على هجوم أوكرانيا على مقر بوتين

وكالات

علقت الرئاسة الروسية (الكرملين)، على الهجوم على مقر الرئيس فلاديمير بوتين، ووصفته بـ"العمل الإرهابي" الذي يستهدف بوتين وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الكرملين، إن روسيا ستشدد موقفها التفاوضي بشأن أوكرانيا عقب هجوم كييف على مقر إقامة الرئيس بوتين، لافتًا إلى أن القوات الروسية تعرف كيف ومتى ترد على هجوم كييف على مقر الرئيس.

وأضاف أن الرئيسان بوتين وترامب يحافظان على حوار قائم على الثقة وتصرفات كييف لا يمكنها تقويض هذا الحوار، مؤكدًا أن موسكو تعتزم مواصلة عملية التفاوض بشأن كييف لكنها ستقوم بذلك مع الأمريكيين.

وأمس الاثنين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن أوكرانيا شنت هجومًا بطائرة مسيرة استهدف أحد مقاره الرسمية، وهو اتهام نفته كييف على الفور.

وأفاد بيان صادر عن موسكو، بأن بوتين أبلغ ترامب بأن روسيا ستراجع موقفها التفاوضي بناء على الهجوم المزعوم.