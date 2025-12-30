

وكالات

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، من المدنيين والعسكريين والصيادين، إخلاء ميناء المكلا بحضرموت حتى إشعار آخر.

وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن طلب الإخلاء جاء جراء تنفيذ عملية عسكرية، لافتا إلى أن الخطوة تأتي بهدف حماية المدنيين.

جاء هذا بعدما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت نتيجة للانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي، سيتم التعامل المباشر مع أي تحركات عسكرية تخالف الجهود المشتركة للسعودية والإمارات في خفض التصعيد.

ولفت إلى أن الهدف خروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها، وحماية أرواح المدنيين.

وأكد اللواء المالكي على استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.

يذكر أن الرياض كانت أوضحت عبر وزارة خارجيتها موقفها من الأحداث الأخيرة في اليمن، إذ عبّرت عن قلقها إزاء التحركات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة مؤخرا التي قامت بها مؤخراً قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، إذ نُفذت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف.

واعتبرت السعودية تلك التحركات تصعيدا غير مبرر أضرّ بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته وبالقضية الجنوبية، كما قوّض جهود التحالف مشددة على أنها ركزت طوال الفترة الماضية على وحدة الصف وبذلت جهودا مكثفة للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين، ضمن مساعٍ متواصلة لإعادة الاستقرار، وفقا للعربية.