إعلان

حماس: الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف النار واستهداف النازحين خارج الخط الأصفر

كتب : محمد جعفر

11:48 ص 03/12/2025

أفراد حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الاحتلال الصهيوني المجرم يواصل تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال استهداف مراكز الإيواء ومخيمات النازحين في وسط مدينة غزة، خارج الخط الأصفر، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى، إضافة إلى تعمّد قتل أحد الصحفيين في خان يونس جنوب القطاع.

وأوضح قاسم في بيان صحفي، اليوم الأربعاء أن استمرار عمليات القتل ونسف المنازل وتهجير المواطنين وتقييد دخول المساعدات التي ينفذها الاحتلال المجرم، يؤكد أن هذا العدو يواصل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، مع تغيير في الوتيرة لكنها تفضي إلى الأهداف ذاتها.

وجدّد قاسم دعوته للوسطاء والدول الضامنة التي شهدت اتفاق شرم الشيخ للسلام، إلى تحرك جاد لوقف هذه الخروقات، وإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه من وقف تام للعدوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس وقف النار استهداف النازحين خارج الخط الأصفر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بلغوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة