ترامب: لا نتفق 100% مع إسرائيل على ما يحدث في الضفة الغربية

كتب : محمد جعفر

11:27 م 29/12/2025

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاجتماع المثمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاجو اليوم الاثنين، لكنه أقر بأنه على الرغم من "الاختلاف الطفيف" بينهما، إلا أنهما اختلفا حول كيفية التعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر مشترك: "لقد أجرينا نقاشاً، نقاشاً كبيراً، لفترة طويلة حول الضفة الغربية، ولا أستطيع القول إننا نتفق بنسبة 100% بشأن الضفة الغربية، لكننا سنتوصل إلى نتيجة".

وعندما سُئل ترامب عن المجالات المتبقية للخلاف، قال: "لا أريد أن أفعل ذلك، سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب، لكنه سيفعل الشيء الصحيح".

في الوقت الذي كانت فيه الحرب مستعرة في غزة، شهدت الضفة الغربية تصعيداً حاداً في العمليات العسكرية الإسرائيلية، وأعداداً قياسية من عمليات هدم المنازل الفلسطينية، وتوسعاً غير مسبوق للمستوطنات اليهودية.

كان ترامب قد صرح في سبتمبر الماضي بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وقد أشارت هذه التصريحات إلى توافق مع العديد من الدول العربية والغربية، التي حذّرت من أن أي ضم إسرائيلي للأراضي سيقضي فعلياً على فكرة قيام دولة فلسطينية.

