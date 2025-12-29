إعلان

الرئيس اللبناني: يجب المحافظة على المؤسسات العسكرية والأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار

كتب : مصراوي

07:26 م 29/12/2025

جوزيف عون الرئيس اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت ( د ب أ )

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، على وجوب المحافظة على المؤسسات العسكرية والأمنية، وعلى التنسيق القائم فيما بينها لتثبيت الأمن والاستقرار في لبنان.

تصريحات عون جاءت، خلال استقباله اليوم الاثنين، في قصر بعبدا الرئاسي، وفود المؤسسات العسكرية والأمنية التي زارته مهنئة بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أهمية أن تبقى الوحدة الوطنية ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار، متمني أن يشهد العام المقبل ترسيخ الاستقرار ودولة القانون والمؤسسات وأن يندمل جرح الجنوب النازف وتحرير الأسرى وكامل الأراضي اللبنانية.

ومن جهته، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال لقائه الرئيس عون على رأس وفد من القيادة، أن "الجيش قوي ومتماسك وجاهز لتنفيذ كامل المهمات آخذاً في الاعتبار أن المهمة الأولى هي الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي".

وأعلن أن الجيش عمل ولا يزال يعمل بضميره من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوزيف عون لبنان المؤسسات العسكرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
ملخص مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد