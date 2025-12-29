بيروت ( د ب أ )

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، على وجوب المحافظة على المؤسسات العسكرية والأمنية، وعلى التنسيق القائم فيما بينها لتثبيت الأمن والاستقرار في لبنان.

تصريحات عون جاءت، خلال استقباله اليوم الاثنين، في قصر بعبدا الرئاسي، وفود المؤسسات العسكرية والأمنية التي زارته مهنئة بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أهمية أن تبقى الوحدة الوطنية ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار، متمني أن يشهد العام المقبل ترسيخ الاستقرار ودولة القانون والمؤسسات وأن يندمل جرح الجنوب النازف وتحرير الأسرى وكامل الأراضي اللبنانية.

ومن جهته، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال لقائه الرئيس عون على رأس وفد من القيادة، أن "الجيش قوي ومتماسك وجاهز لتنفيذ كامل المهمات آخذاً في الاعتبار أن المهمة الأولى هي الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي".

وأعلن أن الجيش عمل ولا يزال يعمل بضميره من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية.