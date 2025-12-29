كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن أعداد ضيوف مصر ممن لجأوا إليها هربًا من الصراعات في بلدانهم تتجاوز 10 ملايين لاجئ، مشيرًا إلى أن مصر تحملت أعباء هذه الأعداد الكبيرة والتزمت بعدم ترحيلهم قسرًا.

وقال عبد العاطي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "مصر كدولة كبيرة وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم استقبال اللاجئين ولا تستطيع ترحيلهم قسرًا من الأراضي المصرية".

وأضاف أن مصر خاطبت الاتحاد الأوروبي والدول الغربية والمؤسسات المانحة باستمرار دعمها من خلال المنح والقروض لمساعدتها في استيعاب التكلفة الكبيرة لاستقبال هذا العدد الهائل من اللاجئين.

ولفت إلى أن مصر تعتبر بالنسبة للعديد من اللاجئين محطة ترانزيت للسفر إلى أوروبا، مؤكدًا في الوقت ذاته على التزام مصر الإنساني والقانوني تجاههم ومنع الهجرة غير الشرعية.

ونوه إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين ليسوا مسجلين بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما يزيد من صعوبة تقدير الأعداد بدقة وتوفير الدعم المناسب لهم.

وشدد على أن مصر تتحمل عبئًا إنسانيًا واقتصاديًا هائلًا في ظل محدودية الموارد، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته وتقديم الدعم العاجل والمادي المناسب لمساعدتها على الاستمرار في تقديم الحماية لهذا العدد الكبير من النازحين.