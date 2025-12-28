بسبب روسيا والصين.. دعوات لحظر حزب "البديل" الألماني

برلين - (د ب أ)

دعا قيادي بارز في التحالف المسيحي المحافظ بألمانيا إلى حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من المشاركة مجددا في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن العام المقبل.

وذكر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ألكسندر هوفمان، أن اتصالات حزب "البديل" مع روسيا والصين تجعل الحزب غير مؤهل لحضور الاجتماع الأبرز بشأن سياسات الأمن العالمي. وقال هوفمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "سيكون ذلك خطرا أمنيا".

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن لعام 2026 في الفترة من 13 إلى 15 فبراير المقبل، بمشاركة عشرات من قادة العالم ووزراء دفاع وخارجية كما هو معتاد.

ويُدعى أيضا كبار الساسة من البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) لحضور المؤتمر تقليديا، غير أن المدير السابق للمؤتمر كريستوف هويسجن قرر عدم دعوة حزب "البديل" في العامين الماضيين، ويواجه الحزب المناهض للهجرة، الذي أصبح أكبر قوة معارضة في ألمانيا حاليا، انتقادات شديدة بسبب صلاته بموسكو وبكين في السنوات الأخيرة.

وكان مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام قد تصدر العناوين بسبب خطاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي هاجم فيه السياسات الأوروبية بشكل غير مسبوق. وقال دي فانس آنذاك: "لا مجال للجدران العازلة"، متهما الحلفاء الأوروبيين بتعريض الديمقراطية للخطر، ثم التقى دي فانس بشكل لافت زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل، خارج مكان انعقاد المؤتمر، في المقابل، لم يعقد دي فانس اجتماعا مع المستشار الألماني آنذاك، أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ويعوّل هوفمان على تفهُّم واشنطن لاستبعاد حزب "البديل" من نسخة 2026، وقال: "أعتقد أنه إذا شُرحت الخلفية للأمريكيين وألقوا نظرة فاحصة على حزب البديل، فسيتضح لهم تماما سبب عدم إمكانية إشراكه".

ويشغل منصب رئيس المؤتمر حاليا الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، لكن مع عودة ستولتنبرج المفاجئة هذا العام لتولي منصب وزير المالية في النرويج، سيتولى قيادة نسخة 2026 الرئيس الأسبق للمؤتمر فولفجانج إشينجر، والذي من المرجح أن يتخذ قرارا بشأن مشاركة حزب "البديل" في المؤتمر مطلع العام المقبل.