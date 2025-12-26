إعلان

بعد تحطمها.. ألمانيا تعتذر عن إجراء تحليل الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي

كتب : مصراوي

09:08 م 26/12/2025

ألمانيا تعتذر عن إجراء تحليل الصندوق الأسود لطائرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرابلس (د ب أ)

نقلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن إدارة التحقيقات التركية ما يؤكد اعتذار ألمانيا عن إجراء تحليل الصندوق الأسود الخاص بالطائرة فالكون 50 المنكوبة والتي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد ورفاقه، مرجعة ذلك لـ"عدم توفر الإمكانيات الفنية لدى ألمانيا من أجل التعامل مع هذا النوع من الطائرات".

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة، إلى طرح أربع دول أخرى قادرة على تنفيذ المهمة، لافتة إلى أن الاتفاق تم بالإجماع بين اللجنة الليبية ومصلحة الطيران والمدعي العام التركي والنائب العام الليبي على اختيار بريطانيا كجهة محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

وفي ذات الشأن، أفادت الوزارة بأن لجنة التحقيق الليبية في واقعة سقوط الطائرة والموجودة في تركيا منذ يومين قامت بزيارة غرفة العمليات المركزية لقوات الجندرمة للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت منذ لحظة البلاغ عن الحادث، بالإضافة إلى زيارة وحدة الطب الشرعي التي أكدت استكمال إجراءات تحليل الحمض النووي (دي إن إيه )، والتعرف على رفات الشهداء بدقة بعد مطابقة العينات مع ذويهم.

وبناءً على ما تم إنجازه تقرر نقل جثامين الحداد ورفاقه صباح غدٍ السبت إلى مدينة طرابلس.

ولقي رئيس الأركان الليبي، الفريق أول محمد الحداد ورفاقه حتفهم مساء الثلاثاء الماضي، بالقرب من العاصمة التركية بعد سقوط الطائرة التي كانت تقلهم لأسباب مجهولة حتى الآن.

وكانت تركيا قد قررت إجراء تحليل بيانات الصندوق الأسود في دولة محايدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود الصندوق الأسود الخاص بالطائرة فالكون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
22:00

مالي

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا