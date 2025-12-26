طرابلس (د ب أ)

نقلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن إدارة التحقيقات التركية ما يؤكد اعتذار ألمانيا عن إجراء تحليل الصندوق الأسود الخاص بالطائرة فالكون 50 المنكوبة والتي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد ورفاقه، مرجعة ذلك لـ"عدم توفر الإمكانيات الفنية لدى ألمانيا من أجل التعامل مع هذا النوع من الطائرات".

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة، إلى طرح أربع دول أخرى قادرة على تنفيذ المهمة، لافتة إلى أن الاتفاق تم بالإجماع بين اللجنة الليبية ومصلحة الطيران والمدعي العام التركي والنائب العام الليبي على اختيار بريطانيا كجهة محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

وفي ذات الشأن، أفادت الوزارة بأن لجنة التحقيق الليبية في واقعة سقوط الطائرة والموجودة في تركيا منذ يومين قامت بزيارة غرفة العمليات المركزية لقوات الجندرمة للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت منذ لحظة البلاغ عن الحادث، بالإضافة إلى زيارة وحدة الطب الشرعي التي أكدت استكمال إجراءات تحليل الحمض النووي (دي إن إيه )، والتعرف على رفات الشهداء بدقة بعد مطابقة العينات مع ذويهم.

وبناءً على ما تم إنجازه تقرر نقل جثامين الحداد ورفاقه صباح غدٍ السبت إلى مدينة طرابلس.

ولقي رئيس الأركان الليبي، الفريق أول محمد الحداد ورفاقه حتفهم مساء الثلاثاء الماضي، بالقرب من العاصمة التركية بعد سقوط الطائرة التي كانت تقلهم لأسباب مجهولة حتى الآن.

وكانت تركيا قد قررت إجراء تحليل بيانات الصندوق الأسود في دولة محايدة.