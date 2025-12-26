لندن- (د ب أ)

وجهت باكستان طلبا رسميا للسلطات البريطانية للتحقيق بشأن تحريض ناشطة بحزب حركة الإنصاف الباكستانية على العنف ضد قائد الجيش الفيلد مارشال عاصم منير، بما في ذلك تهديدات تشير إلى أنه يجب أن يتم قتله في انفجار سيارة.

وجاء التحريض خارج مبنى القنصلية في مدينة برادفورد الإنجليزية أثناء احتجاج دعت لتنظيمه حركة الإنصاف الباكستانية قبل يومين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيو نيوز" الباكستانية.

وتم تحميل المقطع المصور عن طريق الحساب الرسمي لحركة الإنصاف في المملكة المتحدة، ويمكن سماع متحدثة تدلي بتهديدات بتفجير سيارة الفيلد مارشال منير في المقطع، على غرار تفجير الطائرة الذي أودى بحياة الجنرال ضياء الحق قبل نحو ثلاثة عقود.

وسلمت الحكومة الباكستانية المقطع وتفريغه للسلطات البريطانية في إسلام أباد ولندن، وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء إساءة استغلال خطيرة وغير مسبوقة للأراضي البريطانية لأنشطة تصل إلى مستوى التحريض على الإرهاب والعنف وزعزعة الاستقرار الداخلي لدولة ذات سيادة".

ويوضح الخطاب أن "الحساب الرسمي لحركة الإنصاف الباكستانية في المملكة المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي روج لمادة مصورة يدعو فيها أفراد متواجدون في المملكة المتحدة علنا لاغتيال الفيلد مارشال منير. إن هذا المحتوى ليس خطابيا أو سياسيا. إنه يتضمن تحريضا مباشرا على القتل وتمجيد العنف ضد القيادة العسكرية العليا لدولة عضو بالأمم المتحدة".