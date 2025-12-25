أوكرانيا تستهدف ميناء بحريا ومطارا عسكريا روسيين وتسجل أضرارا كبيرة

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الخميس، إن قوات الدفاع الأوكراني قصفت البنية التحتية لميناء "تيمريوك" الروسي في إقليم كراسنودار.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان عبر قناتها على "تيليجرام"، إلى أنها سجّلت وقوع انفجارات في خزانين محملين بمنتجات نفطية أعقبهما حريق هائل واسع النطاق امتد لنحو ألفي متر مربع من مجمع الميناء الروسي.

وأوضح البيان، إلى أن الميناء المستهدف يشارك في توفير البضائع اللازمة للقوات الروسية لمواصلة هجماتها في أوكرانيا.

إلى جانب ذلك، أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بتنفيذ هجوم على مطار عسكري قرب مدينة مايكوب، موضحة أن بيانات أولية تشير إلى إصابة المطار واندلاع حريق فيه.