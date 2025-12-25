إعلان

أوكرانيا تستهدف ميناء بحريا ومطارا عسكريا روسيين وتسجل أضرارا كبيرة

كتب : محمود الطوخي

02:32 م 25/12/2025

هجوم أوكراني يستهدف خزانات النفط بميناء تيمريوك ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الخميس، إن قوات الدفاع الأوكراني قصفت البنية التحتية لميناء "تيمريوك" الروسي في إقليم كراسنودار.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان عبر قناتها على "تيليجرام"، إلى أنها سجّلت وقوع انفجارات في خزانين محملين بمنتجات نفطية أعقبهما حريق هائل واسع النطاق امتد لنحو ألفي متر مربع من مجمع الميناء الروسي.

وأوضح البيان، إلى أن الميناء المستهدف يشارك في توفير البضائع اللازمة للقوات الروسية لمواصلة هجماتها في أوكرانيا.

إلى جانب ذلك، أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بتنفيذ هجوم على مطار عسكري قرب مدينة مايكوب، موضحة أن بيانات أولية تشير إلى إصابة المطار واندلاع حريق فيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء تيمريوك الروسي إقليم كراسنودار أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض