وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من غزة

وكالات

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، بأن إسرائيل لن تقدم في أي مرحلة على الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وجاءت تصريحات كاتس خلال مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس لبناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل، حيث قال: "لن ننسحب مطلقًا من كامل قطاع غزة، وسنعمل على إنشاء بؤر استيطانية في شمال القطاع".

وأضاف أن إقامة هذه البؤر ستتم "في الوقت المناسب وبالتوقيت الذي نراه ملائمًا"، مشيرًا إلى وجود احتجاجات على هذه التوجهات، لكنه شدد بالقول: "هناك من يتظاهرون، لكننا نحن من يتخذ القرار ويحكم".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحكومة الحالية تتبنى نهجًا استيطانيًا واضحًا، موضحًا: "هذه حكومة استيطان، وإذا سنحت الفرصة لفرض السيادة على الضفة الغربية، فلن نتردد في القيام بذلك".

وأضاف أن إسرائيل دخلت بالفعل ما وصفه بـ"مرحلة السيادة العملية"، معتبرًا أن الظروف الحالية، في ضوء ما وصفه بالقوة والمواقف التي أظهرتها إسرائيل عقب أحداث السابع من أكتوبر، أوجدت فرصًا لم تكن متاحة منذ سنوات طويلة.