الصين محذّرة أمريكا: مبيعات الأسلحة لتايوان تسرّع من خطر الحرب

دعت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة إلى وقف الاستفزازات وتصحيح الإجراء الخاطئ المتمثل في مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان.

وحذّرت الدفاع الصينية في تصريحات لوكالة "رويترز"، الخميس، من أن الإجراءات الأمريكية تسرع من خطر الحرب في مضيق تايوان.

وقبل أيام، تعهدت الدفاع الصينية، بتكثيف التدريبات العسكرية واتخاذ إجراءات صارمة لحماية سيادة البلاد، ردا على حزمة أسلحة أمريكية لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، في صفقة تُعد الأكبر على الإطلاق التي تقدمها واشنطن للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وذكرت الدفاع الصينية، أنها قدمت احتجاجا شديدا إلى واشنطن، إذ دعتها إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان على الفور والالتزام بتعهدها بعدم دعم قوى الاستقلال في الجزيرة.

وأكدت الدفاع الصينية، أن الولايات المتحدة بتراجعها المتكرر عن كلمتها والتسامح مع استقلال تايوان ودعمه، "لا بد وأن تتضرر هي الأخرى".