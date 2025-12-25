الحكومة اليمنية ترحّب بموقف السعودية إزاء التطورات في حضرموت والمهرة

‌‏رحّبت الحكومة اليمنية، الخميس، ببيان وزارة الخارجية السعودية إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة اليمنيتين.

‌‏وثمّنت الحكومة اليمنية، الدور القيادي للسعودية بالتنسيق مع الإمارات في دعم مسار التهدئة، وكذلك جهود المملكة الحثيثة لاحتواء التصعيد وحماية الشعب اليمني.

‌‏وأكدت الحكومة اليمنية، على دعمها الكامل لجهود السعودية وتعويلها على تغليب المصلحة العامة وضبط النفس.

‌‏بدوره، أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، بالموقف الثابت للسعودية إلى جانب شعب اليمن، معربا عن تقديره لجهود المملكة لخفض التصعيد في اليمن وحماية المركز القانوني للدولة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، تمت بشكل أحادي دون تنسيق مع قيادة التحالف أو موافقة مجلس القيادة، مؤكدة أنها أدّت إلى تصعيد غير مبرر.

وشدد البيان، على أن المملكة حرصت طوال الفترة الماضية على التركيز على وحدة الصف وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية تعالج الأوضاع في المحافظتين.