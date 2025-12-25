الدفاع الروسية: إسقاط 141 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 141 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق في البلاد.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو (8:00 مساء بتوقيت جرينتش) في 24 ديسمبر/كانون الأول، إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الخميس بتوقيت موسكو (4:00 صباحا بتوقيت جرينتش)، رصدت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 141 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير "62 فوق منطقة بريانسك، و12 فوق منطقة تولا، و11 فوق منطقة كالوجا، و9 فوق منطقة موسكو، و8 فوق جمهورية أديجيا، و7 فوق منطقة كراسنودار، و6 فوق جمهورية القرم، و6 فوق منطقة روستوف، و5 فوق منطقة بيلجورود، و5 فوق منطقة فورونيج، و5 فوق مياه بحر آزوف، و4 فوق منطقة كورسك، وواحدة فوق منطقة فولجوجراد".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.