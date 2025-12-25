

وكالات

اشتعلت النيران اليوم الخميس، في خزانين للمنتجات النفطية في ميناء تيمريوك بجنوب روسيا، بعد ما قالت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار، إنه هجوم أوكراني بمسيرات.

وذكرت السلطات في مقر قيادة العمليات في كراسنودار، عبر تطبيق تيليجرام، أن ألسنة اللهب انتشرت على مساحة تبلغ حوالي 2000 متر مربع.

وقالت السلطات المحلية في روسيا، إن هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت موسكو خلال الليل، ما أدى إلى اندلاع حريق في موقع صناعي بمنطقة تولا، الواقعة جنوب العاصمة الروسية.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر تطبيق تليجرام، إنه تمكّن من إسقاط 3 طائرات مسيّرة على الأقل كانت تستهدف موسكو.

وأضاف أن فرق الطوارئ أُرسلت إلى مواقع سقوط حطام الطائرات المسيّرة، لكن لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في روسيا، عبر تليجرام، أن 2 من المطارات الرئيسية الأربعة التي تخدم العاصمة قلّصا عملياتهما.

وأمس ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمّرت 172 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، نصفها تقريبًا فوق مناطق متاخمة للحدود مع أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة تولا، دميتري ميلياييف، إن حطام طائرة مسيّرة أوكرانية أُسقطت تسبب في اندلاع حريق في موقع صناعي بالمنطقة.

ولم يذكر ميلياييف أي تفاصيل عن المنشأة الصناعية، لكنه قال إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمّرت 12 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المنطقة.

وتكثّف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة في عمق الأراضي الروسية، قائلة إنها تستهدف المواقع العسكرية واللوجستية ومواقع الطاقة لعرقلة المجهود الحربي لموسكو، وذلك ردًا على استمرار روسيا في شن ضربات على الأراضي الأوكرانية، وفقا للغد.