قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في ليبيا، وليد اللافي، إن حكومة الوحدة الوطنية تنعى رئيس الأركان العامة للجيش محمد الحداد، ومرافقيه الذين لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة كانت تُقلهم في أنقرة، مؤكداً أن السلطات التركية أبلغت الجانب الليبي بالعثور على حطام الطائرة وجميع الجثامين.

وكشف "اللافي" في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الطائرة التي سقطت لم تكن ليبية، بل كانت طائرة مستأجرة.

وأضاف أن الحكومة شكّلت خلية أزمة عبر وزارة الدفاع، ويتم التعامل مع الحادث وفق بروتوكولات عسكرية معتمدة، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال وفد رسمي إلى العاصمة التركية أنقرة لمتابعة ملابسات الحادث.

وأشار وزير الدولة للاتصال إلى أن رئيس الأركان كان في مهمة رسمية في أنقرة بدعوة من نظيره التركي، لافتاً إلى أن كل الترجيحات تشير إلى أن سبب سقوط الطائرة يعود إلى عطل فني.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وفاة رئيس أركان الجيش، ومستشاره، ورئيس أركان القوات البرية، ومدير جهاز التصنيع العسكري، في حادث تحطم الطائرة.