مساعد سابق لنتنياهو: كلّفني بوضع خطة للتهرب من المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر

كتب : مصراوي

02:54 م 23/12/2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

القدس - (أب)

قال مساعد مقرب سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه في أعقاب هجوم حركة حماس في أكتوبر 2023 "عملية طوفان الأقصى"، الذي أدى لاندلاع حرب استمرت عامين في غزة، كلفه نتنياهو بوضع خطة للتهرب من مسؤولية الخرق الأمني.

وأدلى إيلي فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو، الذي يمثل للمحاكمة لاتهامه بتسريب معلومات سرية للصحافة، بهذا الاتهام خلال حوار مع قناة كان الإخبارية الإسرائيلية مساء أمس الاثنين.

واتهم المنتقدون مرارا وتكرارا نتنياهو برفض تحمل المسؤولية عن أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل. ولكن لا يُعرف الكثير من سلوك نتنياهو في الأيام التي أعقبت الهجوم، في حين قاوم رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار إجراء تحقيق حكومي مستقل.

وقال فيلدشتاين في الحوار إن "أول مهمة" كلفه بها نتنياهو بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 كانت كبح دعوات المحاسبة.

وأضاف "لقد سألني، ما الذي يتحدثون بشأنه في الأخبار؟ هل مازالوا يتحدثون عن المسؤولية؟". وأوضح" لقد أراد أن أفكر في أمر يمكن قوله من شأنه ردع العاصفة الإعلامية المتعلقة بما إذا كان رئيس الوزراء تحمل المسؤولية أم لا".

وأوضح أن نتنياهو بدا "مذعورا" وهو يطلب منه هذا الطلب. وأشار فيلدشتاين إلى أن أشخاصا من دائرة نتنياهو المقربة طالبو لاحقا بحذف كلمة "مسؤولية" من جميع البيانات.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن مكتب نتنياهو وصف الحوار بـ"سلسلة طويلة من الادعاءات الكاذبة والمكررة التي يدلي بها رجل لديه مصالح شخصية واضحة يحاول أن ينأى بنفسه عن المسؤولية".

