إعلان

السفارة المصرية باليونان: بدء إعادة جثامين 14 متوفيًا في حادث مركب الهجرة غدًا

كتب : محمد جعفر

09:19 م 22/12/2025

غرق مركب الهجرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت السفارة المصرية في اليونان أن عملية إعادة جثامين 14 من ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية ستبدأ غدًا الثلاثاء، بعد التنسيق مع السلطات اليونانية لتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة الجثامين إلى مصر.

وفي بيان رسمي للسفارة، أوضحت أنه في إطار متابعة السفارة المستمرة لتداعيات حادث غرق المركب جنوب جزيرة كريت، وبناءً على ما وعدت به والتزمت أمام أهالي الضحايا بسرعة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الجثامين، تمكنت السفارة، بالتعاون مع السلطات اليونانية، من تقليص المدة المعتادة لإعادة جثامين 14 متوفىً، والتي عادة ما تستغرق 14 يومًا، خصوصًا مع تزامن الواقعة مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم البدء في إعادة كافة الجثامين تباعًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر الجاري، مع استمرار إبلاغ أهالي الضحايا بمواعيد وصول الجثامين بشكل منتظم.

واختتمت السفارة بيانها بتقديم خالص التعازي لأسر وعائلات الضحايا، مؤكدة على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والحيطة، والامتناع عن أي محاولة للسفر بوسائل غير شرعية، لما تمثله من مخاطر جسيمة، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفارة مصر اليونان جثامين ضحايا الغرق غرق مركب هجرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد زيمبابوي.. 0-1