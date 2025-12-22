أعلنت السفارة المصرية في اليونان أن عملية إعادة جثامين 14 من ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية ستبدأ غدًا الثلاثاء، بعد التنسيق مع السلطات اليونانية لتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة الجثامين إلى مصر.

وفي بيان رسمي للسفارة، أوضحت أنه في إطار متابعة السفارة المستمرة لتداعيات حادث غرق المركب جنوب جزيرة كريت، وبناءً على ما وعدت به والتزمت أمام أهالي الضحايا بسرعة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الجثامين، تمكنت السفارة، بالتعاون مع السلطات اليونانية، من تقليص المدة المعتادة لإعادة جثامين 14 متوفىً، والتي عادة ما تستغرق 14 يومًا، خصوصًا مع تزامن الواقعة مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم البدء في إعادة كافة الجثامين تباعًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر الجاري، مع استمرار إبلاغ أهالي الضحايا بمواعيد وصول الجثامين بشكل منتظم.

واختتمت السفارة بيانها بتقديم خالص التعازي لأسر وعائلات الضحايا، مؤكدة على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والحيطة، والامتناع عن أي محاولة للسفر بوسائل غير شرعية، لما تمثله من مخاطر جسيمة، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.