إعلان

الكرملين: المبعوث الروسي يقدم لبوتين مقترحات أمريكية حول أوكرانيا

كتب : مصراوي

11:13 ص 22/12/2025

الكرملين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الرئاسة الروسية ( الكرملين)، اليوم الاثنين، أن المبعوث الخاص سيقدم تقريرًا إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن المقترحات الأمريكية لتسوية الأوضاع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم، إن المبعوث الروسي الخاص كيريل ديميترييف سيقدم تقريرًا إلى بوتين حول المقترحات الأمريكية بشأن التسوية المحتملة للأزمة الأوكرانية فور وصوله إلى موسكو قادمًا من ميامي.

ووصل المبعوث الخاص للكرملين كيريل ديميترييف إلى ميامي يوم السبت وأجرى محادثات استمرت يومين مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكرملين روسيا أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة