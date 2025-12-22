الكرملين: المبعوث الروسي يقدم لبوتين مقترحات أمريكية حول أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية ( الكرملين)، اليوم الاثنين، أن المبعوث الخاص سيقدم تقريرًا إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن المقترحات الأمريكية لتسوية الأوضاع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم، إن المبعوث الروسي الخاص كيريل ديميترييف سيقدم تقريرًا إلى بوتين حول المقترحات الأمريكية بشأن التسوية المحتملة للأزمة الأوكرانية فور وصوله إلى موسكو قادمًا من ميامي.

ووصل المبعوث الخاص للكرملين كيريل ديميترييف إلى ميامي يوم السبت وأجرى محادثات استمرت يومين مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر.