أعلنت الشرطة النيجيرية، عن تحرير نحو 130 تلميذا وموظفا خطفتهم جماعة مسلحة من مدرسة كاثوليكية بولاية نيجر في وسط البلاد الشهر الماضي.

قال المتحدث باسم شرطة الولاية، واسيو أبيودون في بيان: "الدفعة المتبقية من الطلاب المختطفين قد تم إطلاق سراحها الآن"، موضحا: "تم إطلاق سراح إجمالي 130 ضحية بما في ذلك الموظفون".

كان مسلحون قد اقتحموا مدرسة "سانت ماري" الكاثوليكية في تجمع "بابيري" السكني بولاية نيجر في شمال وسط نيجيريا في 21 نوفمبر، وخطفوا ما لا يقل عن 303 تلاميذ و12 معلما.

تمكن 50 شخصا من الفرار في الساعات التي تلت الهجوم، فيما أُفرج عن 100 تلميذ في وقت سابق من هذا الشهر.

وحول الـ35 تلميذا الذين لم يعرف مصيرهم والمعلمين المفقودين، قال أبيودون: "سيتم نشر مزيد من التفاصيل لاحقا".

وتشهد عدة ولايات شمال نيجيريا في السنوات الأخيرة تصاعدا في هجمات العصابات المسلحة التي تستهدف المدارس بهدف الحصول على فدى مالية، ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن سلامة الطلاب واستمرار العملية التعليمية، وفقا لروسيا اليوم.