وكالات

اختفت 16 ملفًا على الأقل من صفحة وزارة العدل الأمريكية على الإنترنت تتعلق بالوثائق المرتبطة بملفات الملياردير جيفري إبستين، بما في ذلك صورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أقل من يوم من نشرها، دون أي تفسير من الحكومة أو إخطار للجمهور.

كانت الملفات متاحة يوم الجمعة، لكنها لم تعد متاحة بحلول يوم السبت، كما تضمنت الصور المفقودة لوحات تُظهر نساءً عاريات وصورة أخرى تحتوي على سلسلة من الصور الفوتوغرافية على خزانة جانبية وفي الأدراج، وفي تلك الصورة، ظهر داخل أحد الأدراج، إلى جانب صور أخرى، الرئيس ترامب مع إبستين والسيدة ميلانيا ترامب وشريكة إبستين المقربة جيسلين ماكسويل.

لم ترد وزارة العدل على أسئلة الصحفيين يوم السبت بشأن سبب اختفاء الملفات، لكنها أوضحت في منشور على موقع "إكس"، أن الصور والمواد الأخرى ستستمر في المراجعة والتنقيح بما يتوافق مع القانون كإجراء احترازي كبير مع تلقي معلومات إضافية.

أثارت الملفات المفقودة تكهنات واسعة على الإنترنت حول طبيعة ما تم حذفه وسبب عدم إبلاغ الجمهور، مما زاد من الغموض المحيط بإبستين والشخصيات النافذة المحيطة به، وأشار الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب إلى الصورة المفقودة التي تضم ترامب، وكتبوا على موقع "إكس"، "ما الذي يتم التستر عليه أيضًا؟ نحن بحاجة إلى الشفافية من أجل الشعب الأمريكي".

تفاقمت المخاوف بعد نشر وزارة العدل للوثائق التي طال انتظارها، رغم نشر عشرات الآلاف من الصفحات، لم تتضمن معلومات جديدة تُذكر حول جرائم إبستين أو القرارات القضائية التي سمحت له بالإفلات من التهم الفيدرالية لسنوات، كما أغفلت بعض المواد التي حظيت بمتابعة دقيقة، بما في ذلك مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الضحايا ومذكرات داخلية لوزارة العدل بشأن قرارات الاتهام.