بسبب الطقس السيئ.. إلغاء الرحلات الجوية في مطار سريناجار بإقليم كشمير

كتب : مصراوي

08:28 م 21/12/2025

(كشمير) (د ب أ)

أعلن مسؤولون إلغاء ما لا يقل عن 11 رحلة جوية، اليوم الأحد، في مطار سريناجار الدولي بإقليم كشمير، نتيجة لتساقط الثلوج على المناطق الجبلية العالية وهطول الأمطار على سهول الوادي.

وقال مسؤول في هيئة المطارات الهندية لوكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا": "لقد تم إلغاء 11 رحلة جوية لدينا اليوم في مطار سريناجار بسبب سوء الأحوال الجوية".

كما تم إلغاء رحلتين جويتين كانتا متجهتين إلى سريناجار في مطاري جامو ودلهي بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث يعود السبب إلى تساقط الثلوج على المناطق الجبلية العالية من كشمير وهطول أمطار متوسطة على السهول.

