

وكالات

قال مسؤول أمني إسرائيلي، إن الجيش أوشك على الانتهاء من نزع السلاح من منطقة الخط الأصفر في غزة، وفقا لما نقلته القناة "الثانية عشر" الإسرائيلية.

وأوضح المسؤول، أن هذا الأمر يعني الانتهاء من نزع السلاح من 52% من مساحة القطاع، الواقعة تحت سيطرة تل أبيب.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أمس السبت، إنه يجري إحراز تقدم في تنفيذ خطة غزة للسلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "لقد أسفرت المرحلة الأولى عن تقدم، بما في ذلك توسيع المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين الرهائن، وانسحابات جزئية للقوات، وتقليص للأعمال العدائية".

وأضاف: "ستستمر المزيد من المشاورات في الأسابيع المقبلة للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية".

وتشمل المرحلة الثانية من خطة غزة للسلام إعادة إعمار المنطقة المدمرة، إذ تصر إسرائيل على ضرورة إعادة جثمان آخر رهينة في غزة منذ الهجوم الذي قادته حماس في عام 2023 - وهو أحد الشروط المحددة في المرحلة الأولى للخطة.

كما تدعو الخطة إلى نزع سلاح حماس، التي قالت إنها لن تتخلى عن أسلحتها.

وقال ويتكوف، إن المحادثات ركزت أيضا على تدابير لتسهيل التجارة في المنطقة وتطوير البنية التحتية.

وتابع: "في هذا السياق، أعربنا عن دعمنا لإنشاء وتفعيل مجلس السلام في المدى القريب كإدارة انتقالية للمسارات المدنية والأمنية وإعادة الإعمار".

ويعد إنشاء مجلس السلام واحد من 20 نقطة في خطة غزة للسلام التي كشف عنها ترامب في أواخر سبتمبر.

وبموجب المقترح، ستتم إدارة غزة مؤقتا من قبل لجنة من التكنوقراط غير الحزبيين، تحت إشراف هيئة انتقالية جديدة تعرف باسم مجلس السلام، والتي يقول ترامب إنه ينوي رئاستها، وفقا للعربية.