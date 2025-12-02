إعلان

السوداني: العراق ينعم بالأمن والاستقرار ودوره محوري ومهم في المنطقة

كتب : مصراوي

05:42 م 02/12/2025

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على التزام العراق بمواصلة تعزيز الشراكة مع ألمانيا ولا سيما في مجالات الأمن والهجرة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتغير المناخي مع التركيز على قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة.

وقال السوداني، خلال استقباله سفير ألمانيا الجديد لدى العراق دانييل كريبر، إن "العراق ينعم بالأمن والاستقرار ودوره محوري ومهم في المنطقة".

وذكر السوداني أن الانتخابات النيابية التي جرت في العراق بسلاسة وشفافية عكست مدى ترسيخ التجربة الديمقراطية، خصوصا في ظل المشاركة الشعبية الواسعة، وهي دليل على ثقة الشعب العراقي بالعملية السياسية.

بدوره، أشاد السفير الألماني بجهود الحكومة العراقية في إبعاد العراق عن ساحة الصراع والأزمات في المنطقة، وذكر أن وفدا اقتصاديا ألمانيّاً سيزور العراق العام المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون والمضي نحو تحقيق التنمية والازدهار.

