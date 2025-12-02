استقالة وزير الدفاع النيجيري وسط تفاقم الأزمة الأمنية

لاجوس- (د ب أ)

قدم وزير الدفاع النيجيري، محمد بدارو أبو بكر، استقالته من منصبه في الوقت الذي يستعد فيه رئيس البلاد، بولا تينوبو، للكشف عن خطة لمواجهة التدهور الأمني في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال بايو أونانوجا، المستشار الخاص للرئيس النيجيري، في بيان مساء أمس الاثنين، إن أبو بكر استقال بأثر فوري، وسيتم الإعلان عن تعيين وزير دفاع جديد في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أونانوجا أن الوزير، الذي شغل المنصب منذ أغسطس 2023، استقال لدواع صحية.

وصادق تينوبو الأسبوع الماضي على تجنيد آلاف العناصر الأمنية الإضافية، ضمن إجراءات تهدف إلى احتواء تفاقم حالة عدم الاستقرار في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وأواخر الشهر الماضي، اختطف مسلحون نحو 400 شخص، بينهم طلاب في المرحلتين الابتدائية والثانوية، في سلسلة من الهجمات التي دفعت الرئيس النيجيري إلى إلغاء رحلته لحضور قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، وكذلك القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في أنجولا.