وصفت الحكومة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل البلاد وتغادرها بأنه «غير عقلاني وتهديد بشع.

وكتبت الحكومة الفنزويلية في بيان: "يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا".

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الأربعاء، فرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتخرج منها، في خطوة من شأنها أن تصعد بشكل حاد التوتر بين واشنطن وكراكاس، باستهدافها مصدر الدخل الرئيسي لفنزويلا.

ومن غير الواضح كيف ستفرض إدارة ترامب الحصار على السفن الخاضعة للعقوبات، وما إذا كان سيلجأ إلى خفر السواحل لاعتراض السفن كما فعل الأسبوع الماضي.

ونقلت الإدارة الأمريكية الآلاف من القوات ونحو 12 سفينة حربية - بما في ذلك حاملة طائرات - إلى المنطقة في الأشهر الأخيرة.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال: "بسبب سرقة أصولنا، والعديد من الأسباب الأخرى، بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، تم تصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية لذلك، فانني آمر اليوم بفرض حصار تام وكامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا والخارجة منها".

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 1% إلى 55.96 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية بعد إعلان ترمب.

كانت الأسعار سجلت أمس عند التسوية 55.27 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ فبراير 2021.

وقال متعاملون في سوق النفط، إن الأسعار ترتفع تحسبا لاحتمال انخفاض الصادرات الفنزويلية، على الرغم من أنهم لا يزالون ينتظرون معرفة كيفية تطبيق الحصار الذي فرضه ترمب وما إذا كان سيمتد ليشمل السفن غير الخاضعة للعقوبات.

وقال روري جونستون، مؤسس نشرة كوموديتي كونتكست: "لا نعرف مدى تطبيق ترمب لهذا الأمر أو سرعته".

ومنذ احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة فنزويلا قبل أيام، آثرت ناقلات أخرى محملة بالخام البقاء في المياه الفنزويلية بدلا من المخاطرة.

وانخفضت صادرات النفط الخام الفنزويلية بشكل حاد منذ الواقعة، وتفاقم الوضع بسبب هجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل الأنظمة الإدارية لشركة النفط الحكومية.

ويتم تزويد السوق على نحو جيد في الوقت الحالي، وهناك ملايين البراميل من النفط على متن ناقلات قبالة سواحل الصين في انتظار التفريغ.

ولكن إذا استمر الحظر لبعض الوقت، فمن المرجح أن يؤدي فقدان ما يقرب من مليون برميل يوميا من إمدادات الخام إلى ارتفاع الأسعار، وفقا للغد.