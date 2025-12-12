قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى محادثة جيدة للغاية هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند، أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا، هون مانيه، بشأن الصحوة المؤسفة للغاية لحربهما الطويلة الأمد.

وأكد ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال" اليوم الجمعة، أن رئيسا وزراء تايلاند وكمبوديا اتفقا على وقف جميع عمليات إطلاق النار اعتبارًا من هذا المساء، والعودة إلى اتفاق السلام الأصلي الذي تم التوصل إليه معي ومعهم بمساعدة رئيس وزراء ماليزيا العظيم أنور إبراهيم.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "كانت القنبلة المزروعة على جانب الطريق والتي أدت في البداية إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود التايلانديين مجرد حادث، لكن تايلاند ردت بقوة رغم ذلك".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن كلا البلدين مستعدان للسلام واستمرار التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر ترامب: "إنه لشرف لي أن أعمل مع أنوتين وهون في حل ما كان يمكن أن يتطور إلى حرب كبرى بين بلدين رائعين ومزدهرين وأود أيضًا أن أشكر رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، على مساعدته في هذه المسألة المهمة للغاية".