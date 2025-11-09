إعلان

حماس: زيارة نتنياهو لزامبيا والكونجو محاولة صهيونية لاختراق الموقف الإفريقي

كتب : مصراوي

07:53 م 09/11/2025

نتنياهو

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الزيارة المرتقبة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى دولتي زامبيا والكونجو الديمقراطية محاولة صهيونية لاختراق المواقف الإفريقية الأصيلة الداعمة لحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس في بيان لها اليوم الأحد، من جميع الدول في كافة أنحاء العالم بمقاطعة إسرائيل.

ودعت المقاومة الإسلامية، دول القارة الإفريقية إلى مواصلة دورها التاريخي المناهض للظلم والاستعمار.

زامبيا الكونغو حماس نتنياهو

