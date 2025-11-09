وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الزيارة المرتقبة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى دولتي زامبيا والكونجو الديمقراطية محاولة صهيونية لاختراق المواقف الإفريقية الأصيلة الداعمة لحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس في بيان لها اليوم الأحد، من جميع الدول في كافة أنحاء العالم بمقاطعة إسرائيل.

ودعت المقاومة الإسلامية، دول القارة الإفريقية إلى مواصلة دورها التاريخي المناهض للظلم والاستعمار.