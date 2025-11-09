إعلان

إعلام عبري: الجثة التي تسلمتها إسرائيل تعود لـ "هدار جولدن"

كتب : مصراوي

06:51 م 09/11/2025

الضابط الإسرائيلي هدار جولدن

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، الأحد، إن الطب الشرعي أكد أن الجثة التي تم فحصها تعود للضابط الإسرائيلي هدار جولدن.

ونقلت القناة الـ7 العبرية نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، أن إسرائيل لن تدفع ثمنا مقابل استعادة جثمان الضابط هدار جولدن ومقاتلو حماس المئتين العالقين محكوم عليهم بالموت.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة، إنه من المتوقع أن تتسلم إسرائيل جثة النقيب هدار جولدن بعد ظهر اليوم.

وأضاف نتنياهو: "تم أسر 255 شخصا، أعدنا منهم 250 حتى الآن"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن ندعم منطقة الجليل أكثر مما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها ستسلم جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن، التي عثر عليها ظهر أمس في نفق بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوبي القطاع، عند الساعة 2 مساء بتوقيت غزة.

وأمس السبت، تمّ استخراج جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن من أحد أنفاق مدينة رفح، بعد أكثر من 11 عاما على أسره خلال حرب عام 2014.

