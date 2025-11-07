القسام والسرايا تسلمان جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر

وكالات

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن كتائب القسام وسرايا القدس سلمتا الصليب الأحمر الدولي جثة أسير إسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها ستسلم مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جثة أسير إسرائيلي عثر عليها اليوم في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.

وكانت أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة.

وأكدت القناة 15 الإسرائيلية، أن منظمة الصليب الأحمر تستعد لتسلم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، أن إسرائيل تلقت إشارة أولية باحتمال الإفراج هذا المساء عن جثة أحد الأسرى في غزة.