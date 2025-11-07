إعلان

القسام والسرايا تسلمان جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر

كتب : مصراوي

10:30 م 07/11/2025

القسام والسرايا تسلمان جثة أسير إسرائيلي للصليب ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن كتائب القسام وسرايا القدس سلمتا الصليب الأحمر الدولي جثة أسير إسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها ستسلم مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جثة أسير إسرائيلي عثر عليها اليوم في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.

وكانت أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة.

وأكدت القناة 15 الإسرائيلية، أن منظمة الصليب الأحمر تستعد لتسلم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، أن إسرائيل تلقت إشارة أولية باحتمال الإفراج هذا المساء عن جثة أحد الأسرى في غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كتائب القسام سرايا القدس الصليب الأحمر الدولي تسليم جثة أسير إسرائيلي قطاع غزة حماس إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن