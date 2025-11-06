مسؤول إسرائيلي: الهجمات في لبنان اليوم مجرد مقدمة

وكالات

صرح مسؤول عسكري إسرائيلي لقناة 12 الإسرائيلية، بأن الغارات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال اليوم على جنوب لبنان هي مجرد مقدمة.

وقال المسؤول العسكري: "إنه إذا لم يفكك جيش لبنان حزب الله سنهاجم في جميع أنحاء لبنان وحتى بيروت".

ومن جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت غارات على لبنان لضرب محاولات حزب الله إعادة التمركز وإدخال صواريخ وتجنيد عناصر جدد.

وأضافت البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال استهدف مواقع ونقاط تمركز في قرى قرب الحدود خلال الأيام الأخيرة، زاعمة أن هذا الهجوم لمنع تثبيت وجود حزب الله وقطع طرق التهريب.

وأكد مسؤولون الإسرائيليون، خلال تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الغارات في لبنان تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.