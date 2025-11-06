إعلان

مسؤول إسرائيلي: الهجمات في لبنان اليوم مجرد مقدمة

كتب : مصراوي

09:19 م 06/11/2025

لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

صرح مسؤول عسكري إسرائيلي لقناة 12 الإسرائيلية، بأن الغارات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال اليوم على جنوب لبنان هي مجرد مقدمة.

وقال المسؤول العسكري: "إنه إذا لم يفكك جيش لبنان حزب الله سنهاجم في جميع أنحاء لبنان وحتى بيروت".

ومن جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت غارات على لبنان لضرب محاولات حزب الله إعادة التمركز وإدخال صواريخ وتجنيد عناصر جدد.

وأضافت البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال استهدف مواقع ونقاط تمركز في قرى قرب الحدود خلال الأيام الأخيرة، زاعمة أن هذا الهجوم لمنع تثبيت وجود حزب الله وقطع طرق التهريب.

وأكد مسؤولون الإسرائيليون، خلال تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الغارات في لبنان تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهجمات الإسرائيلية في لبنان تفكيك جيش لبنان حزب الله محاولات حزب الله إعادة التمركز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في نيوزيلندا